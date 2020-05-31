По информации издания, особенное недовольство России вызвало назначение Масиса Маиляна на должность главы «МИД» и Самвела Бабаяна на должность «секретаря Совбеза НКР».

«Еще хуже был воспринят разговор Масис Маилян – Армен Григорян, которым соросовская «школа» пыталась продемонстрировать свое «бессмертие», и это притом, что российская сторона постоянно давала понять армянской стороне, что у них есть проблемы и с Самвелом Бабаяном, и с Масисом Маиляном», - пишет издание.

Напомним, что в ходе так называемых «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе Масису Маиляну был запрещен въезд в Россию.

«Более того, Россия по сей день официально не опровергла, что Маилян и Бабаян для России – нежелательные лица, информацию о запрете на въезд в Россию, считая эти назначения фактическим демаршем против России, реальный адресат которого Никол Пашинян», - пишет газета.

Формально у России нет непосредственных связей с режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана. Однако время от времени армянские СМИ пишут, что карабахские сепаратисты больше прислушиваются к Москве, чем к Еревану.

Генерал Самвел Бабаян несколько лет жил в России и вернулся в Армению, после чего планировал прийти к власти в оккупированном Нагорном Карабахе. Но к так называемым «выборам» он допущен не был.