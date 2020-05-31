Экс-генпрокурор Армении лечится от коронавируса в московской клинике

Да, я не здоров, но большего сообщать не собираюсь. Желаю всем здоровья", - сказал Костанян газете.

Как пишет Sputnik Армения, в сентябре 2019 года Костаняна пригласили на допрос по делу 1 марта, но следствие объявило, что он находится за границей и приедет через 15-20 дней. 24 ноября ему предъявили обвинение. После того как Костанян не вернулся в Армению, Специальная следственная служба объявила его в розыск, представив ходатайство о его аресте. Костанян заявил, что готов вернуться при условии, что ему предоставят возможность публично ответить на вопросы следствия.