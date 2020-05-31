Туристов пустят в Грузию по «коридору безопасности»

Грузия начнет с 1 июля принимать иностранных туристов по «коридору безопасности» из стран с низким уровнем заболевания коронавирусом, заявила вице-премьер Майя Цкитишвили, пишет российская газета Взгляд.

«Восстановление туризма начнется по коридорам безопасности, – сказала она. – Ведем активные переговоры с Израилем, Австрией, прибалтийскими государствами, а также странами, которые успешны в борьбе с пандемией и имеют низкую численность зараженных. Работаем, чтобы из этих государств к нам прибыли туристы».

По ее словам, национальная администрация туризма и Минздрав страны обеспечат эти «коридоры безопасности», а туроператоры обязуются отвечать за организованные группы туристов.

Как сказала Майя Цкитишвили, «процесс восстановления туризма будет продуманным и последовательным».