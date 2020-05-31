МИД Турции: Анкара будет отстаивать свои интересы в Средиземноморье

Турция полна решимости отстаивать свои интересы в восточной части Средиземного моря, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя высказывания главы МИД Греции Никоса Дендиаса относительно обращение Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на получение лицензии по сейсмическим и буровым работам в Средиземном море, сообщает Anadolu.

По словам Аксоя, районы, где планируется проведение разведочных и буровых работ, находятся под суверенитетом Турции в пределах континентального шельфа страны, о чем уведомлены в ООН.

Аксой подчеркнул, что Анкара полна решимости остаивать свои интересы и интересы турецкой общины Кипра в Восточном Средиземноморье.

Турция продолжает сейсмические работы и бурение в соответствии с заранее определенной программой, подчеркнул он.