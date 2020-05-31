Погода на завтра: 38 градусов тепла
Завтра, 3 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, ветер умеренный южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 20-23, днем 29-32, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
Завтра в некоторых северных и западных районах страны возможны грозы, пройдут дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер западный местами усилится.
Температура воздуха ночью 17-22, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.