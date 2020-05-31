Подготовил Фархад Мамедов, отдел информации 13:30

Как уже сообщалось, международная группа журналистов-расследователей обнаружила скрытую в британских офшорах гигантскую бизнес-империю отпрысков бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. О результатах этого расследования сообщили несколько авторитетных мировых изданий. Напомним, что на след бизнес-империи Махмудова журналисты вышли после того, как в ноябре прошлого года хакерами были взломаны базы данных клиентов Cayman National Bank на острове Мэн (коронное владение Великобритании). Группа журналистов-расследователей среди прочих клиентов этого банка обнаружила и след капиталов бывшего азербайджанского министра. Просто многочисленные активы и элитная недвижимость Эльдар Махмудов оформил на своих детей – сына Анара и дочь Наргиз.

Дед-миллионер из позапрошлого века? Адвокаты Анара и Наргиз Махмудовых на вопрос о происхождении богатства семьи Махмудовых заявили изданию Finance Uncovered, что источник финансовых средств семьи происходит от их предка - миллионера Аслана Ашурова, жившего в XIX веке. Юристы также утверждают, что огромное состояние Махмудовых образовалось еще и потому, что «они экономно использовали доходы семейного бизнеса». Однако журналисты ни в каких источниках не обнаружили и намека на то, что Эльдар Махмудов приходится родственником миллионеру Ашурову. Не найдено и фактов, которые бы свидетельствовали, что Махмудов был состоятельным человеком еще до того, как 90-е годы начал работать в правоохранительных органах. В официальной биографии отца бывшего министра говорится, что он родился в семье сельчанина. А сам Эльдар Махмудов в банковских декларациях 90-х годов утверждал, что все средства он заработал сам. Так кто же он – предок-миллионер... О жизни миллионера и мецената Аслана Ашурова, жившего в XIX веке, рассказал в своей книге «Документальная история рода Ашуровых» известный историк-публицист Адалят Тахирзаде. Историк рассказывает, что Гаджи Аслан Ашуров сначала был купцом, а потом приобрел нефтяные промыслы. За свои коммерческие достижения он был удостоен статуса купца 1-й гильдии, что давало возможность пользоваться определенными льготами. Ему принадлежали особняки в Баку, торговый дом «Братья Ашуровы», нефтяные месторождения, магазины, мельницы, недвижимость, мельницы и земельные угодья в Саратовской губернии России. Также Аслан Ашуров владел кораблями, перевозившими нефть, рис и сахар.

Другой представитель рода Ашуровых – Ага Ашуров являлся одним из основателей Азербайджанской Демократической Республики. Инженер по образованию, в 18-20-х годах прошлого века он возглавлял министерство в правительстве республики. То есть род Ашуровых действительно был зажиточным и авторитетным, но вот семья Махмудовых к нему никакого отношения не имеет. Попытки убедить журналистов-расследователей в происхождении своего состояния от унаследованных от мифического деда миллионов, не удалась. Кстати, и сам экс-министр в изданной в 2013 году в типографии İndigo (принадлежащей семье Махмудовых) своей книге об отце Ахмеде Махмудове никак не упоминает о родственных связях с родом Ашуровых. Напротив, он пишет, что его отец родился в селе Шахтахты Шарурского района Нахчывана в семье простого крестьянина.

Богатства Махмудовых давно вызывали подозрения Из внутренних документов Cayman National Bank следует, что в 2016 году банковский специалист поставил под сомнение законность транзакций компании Britannia Group Ltd, принадлежащей Махмудовым. Банк представил этот документ и информацию о транзакциях службе финансовой разведки острова Мэн. Однако было ли произведено расследование по этим фактам, неизвестно. Тем не менее эти банковские документы проливают свет на то, как Махмудовы выводили свои капиталы из Азербайджана на Запад. Журналисты изучили и проанализировали терабайты информации и смогли установить, что семье Махмудовых принадлежит целая бизнес-империя с объектами в Великобритании, Испании, Люксембурге, Литве и на Кипре. Стоимость этого богатства превышает 110 миллионов долларов. Кто предпринял атаки на Cayman National Bank В ноябре 2019 года группа хакеров, называющих себя «активистами прозрачности», объявила, что сумела добыть клиентскую базу данных Cayman National Bank, который является дочерним предприятием компании Cayman National Corporation Ltd., зарегистрированной на острове Мэн. Банк подтвердил, что база данных действительно похищена и возложил ответственность за это на хакера по имени Финеас Фишер. Добытые хакерами банковские документы свидетельствуют, что Эльдар Махмудов перевел все свои активы на 36-летнего сына Анара и 31-летнюю дочь Наргиз. Согласно этим материалам, брат и сестра Махмудовы еще в 20-летнем возрасте стали инвесторами и магнатами солидной недвижимости.

Анар Махмудов в 2006 году окончил бизнес-школу в Швейцарии, и в том же году, согласно документам, тетя подарила ему компанию Cryistal Group в Азербайджане. Ту самую компанию, которую Анар Махмудов указывает в качестве источника своего богатства, и которая основана якобы на средства, доставшиеся в наследство от Аслана Ашурова. Но и это не подтверждается никакими сведениями. Однако известно, что в 90-е годы Эльдар Махмудов работал в Управлении МВД по борьбе с экономическими преступлениями, а в 2004-м стал министром национальной безопасности. В 2015 году был освобожден от должности в связи с фактами коррупции, шантажа и ограбления предпринимателей. В ответ на запрос журналистов юристы семьи упорно утверждают, что Махмудовы «экономно использовали доходы, полученные от семейного бизнеса», что и позволило им сколотить внушительный капитал. Однако в объяснительной записке, которую Анар Махмудов в 2014 году вынужден был представить в Cayman National Bank, говорится, что источником его состояния является компания Cyristal Group, основанная сестрой его отца в 1990-е годы. Добытые хакерами сведения, вместе с тем, указывают, что все члены семьи Махмудовых имели «золотые визы», позволявшие им свободно передвигаться по европейскому шенгенскому пространству и пользоваться своим богатством по собственному усмотрению. В августе 2015 года сотрудница Cayman National Bank Ханна Холден во внутренней переписке отмечает, что, просматривая файлы Britannia Group Limited, она заподозрила, что конечными бенефициарами этой компании были «политически значимые фигуры» в Азербайджане. В официальных документах, между тем, указывалось, что одним из владельцев этой компании являлась 25-летняя на тот момент Наргиз – дочь Эльдара Махмудова, занимавшего тогда пост министра. А источником ее капиталов называлась все то же пресловутое «экономное расходование личных средств». В качестве места проживания Махмудовой обозначена собственная квартира на берегу Женевского озера в Швейцарии. Через год после этого менеджер по соблюдению нормативных актов Каймановых Островов Одри Баттероурт подготовила внутренний меморандум о Britannia Group Limited и связанных с ней офшорных компаниях Britannia Consulting, Britannia İnvestment и принадлежащему ей Coldharbour Marine Holdings. То есть фактически в клиентах у Cayman National Bank были восемь компаний, находящихся в собственности Махмудовых. «У меня есть серьезные опасения по поводу этих счетов и общих отношений, несмотря на транзакции», - написала в своей служебной записке Одри Баттероурт.

Досье заинтересовало финансовую разведку, но… Через месяц после этого банк в рамках принятого в 2008 году закона по борьбе с доходами, добытыми преступным путем, отправил информацию о компаниях Махмудовых в финансовую разведку острова Мэн. Но и на этот раз сведений о возможном расследовании не сохранилось. В информации приведена и цитата из письма британского адвоката Анара Махмудова, где он указывает, что средства на счетах его клиента фактически являются основными активами дискреционного траста (инвестиционной компании), принадлежащего его сестре. «Мы полагаем, что конечным бенефициаром является действительно Анар Махмудов», - между тем подчеркивается в запросе банка в финансовую разведку. По словам адвоката, в планах Анара было приобретение недвижимости в Великобритании и инвестиции в британские компании. А источником его богатства заявлена группа компаний Cyrstal Holdings в Азербайджане, которая занимается строительством, общественным питанием, продажей элитных алкогольных напитков и многим другим. Что связывало Махмудовых с Зимбабве? В период воплощения основных планов Анара его отец - Эльдар Махмудов уже был уволен с должности министра, а его сват, тесть сына, Джахангир Гаджиев находился под арестом по обвинению в коррупции. Негативная информация о Махмудовых, опубликованная в СМИ, вынудила Cayman National Bank закрыть счета этой семьи. Однако выявлявшиеся в ходе закрытия счетов факты привели к еще большей обеспокоенности банка. Стало известно, что компаниями Махмудовых управляет фирма Northern Wychwood Limited, наименование которой после утечки «панамских документов» упоминается в нескольких скандальных расследованиях в Зимбабве (haqqin.az позже расскажет о делах Махмудовых в этой стране – ред.) Компания Northern Wychwood Limited на запросы журналистов ответить не соизволила.

Собственность отпрысков экс-министра в Великобритании Журналистское расследование установило, что детям Эльдара Махмудова на юге Англии принадлежат два офисных здания в городах Пул и Борнмут. И это, надо сказать, самые скромные объекты в британском портфеле недвижимости Махмудовых в Британии. Их стоимость всего-то 13,5 миллиона английских фунтов. Два помпезных здания, как и все остальное, приобретены на добытые министром Махмудовым преступным путем средства в Азербайджане и числятся за Brit Holdings Limited. В документах отмечается, что единственным владельцем акций этого холдинга является компания Britannia İnvestment Limited, зарегистрированная на островах Сент-Китс и Невис на имя Наргиз Махмудовой. До сей поры настоящего владельца этой недвижимости – семью Махмудовых скрывала целая армия профессиональных посредников - от Кипра до острова Мэн. Стало известно также, что Анар Махмудов является собственником четырехэтажного здания на Понт-стрит в престижном лондонском районе Найтсбридж. Его стоимость уже солиднее - 17,35 млн фунтов стерлингов. А купил его Анар в 2019 году, когда ему было 29 лет... В этом здании имеются тренажерный зал, спа-центр, кинотеатр и др.

До середины 2018 года Анар Махмудов владел и холдингом 8-10 Dover Street Limited. Холдингу принадлежал модный ресторан MNKY HSE и бар в Лондоне, которые предлагали своим элитным клиентам блюда латиноамериканской кухни. В последнем финансовом отчете компании говорится, что на ее счетах было 6,3 млн фунтов стерлингов. В 2018 году холдинг 8-10 Dover Street был продан адвокату Михаилу Скордису. Причем имя этого юриста фигурирует в документации одной из компаний Махмудовых на Кипре, а формальная продажа компании произошла сразу после того, как Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) возбудило дело и суд наложил арест на активы тещи Анара Махмудова Замиры Гаджиевой. Вот зять Замиры, чтобы спасти свой элитный ресторан-бар в Лондоне, и оформил его на имя своего человека.

Имущество Анара Махмудова в Испании Предпринятое журналистами расследование выявило, что впервые Анар Махмудов попал на «радары» в Испании, где в 22 года он стал владельцем Mjorca Capas Group İnvestment, в мае 2016 года. Эта компания стала первой из нескольких других, основанных на испанских берегах сыном министра национальной безопасности. В последующие девять лет Анар Махмудов лично и через свои компании приобретал на курортном острове Майорка многочисленные объекты недвижимости. Это земельные участки, роскошные апартаменты, офисные здания, автомобильные паркинги и склады, магазины и отели. А в конце 2014 года он собрал все свои испанские активы под эгидой компании Macent İnvest. В октябре того же года компания Macent İnvest купила четыре магазина на первом этаже жилого здания в Пальма-де-Майорке. Отчего-то эти торговые объекты никогда не работали и по сей день остаются закрытыми.

Реестр недвижимости Испании не раскрывает рыночную стоимость объектов недвижимости Анара Махмудова в этой стране, однако в последнем финансовом отчете Macent İnvest Group указано, что стоимость ее активов превышает 33 миллиона евро. Журналисты также установили, что компания Dolunay SL, 50% акций которой принадлежат компании Анара Махмудова Macent İnvest Group, за 15 миллионов евро выставила на продажу ферму ХVll века с земельным участком площадью в 127 гектаров. И Анар не единственный из Махмудовых, кто предпринял крупные финансовые вложения на Майорке. Его сестра Наргиз является владелицей двух зданий - Can Casasayas и Pension Menorquina в Пальма-де-Майорке, которые охраняются государством как памятники культуры и архитектуры. Наргиз Махмудова их приобрела в сентябре 2013 года за 4.1 миллиона евро. Так как здания являются архитектурными памятниками их стоимость указывается в документе, разрешающим их продажу. Анар Махмудов хозяин и ряда других объектов недвижимости на острове. Однако его участие в этих инвестициях стало известно только в 2016 году. Также он является бенефициаром компании Hotel & Resort Investment в Люксембурге, которая владеет одноименной компанией в Испании. С 2001 года Hotel & Resort Investment принадлежат элитный отель и причал для яхт в Пальме-де-Майорке. А в 2003 году эта компания купила и автомобильный гараж рядом со своим отелем. В 2018 году активы компании оценивались в 4,1 миллиона евро.

Что поведал Фархад Рагимов В расследовании отмечается, что Махмудов-младший является бенефициаром четырех компаний в финансовом центре, работающим с наличными иностранными деньгами в Люксембурге. Помимо Hotel & Resort Investment SRL, зарегистрированной в 2001 году, в 2015 году, уже после увольнения Махмудова-старшего, в Люксембурге были зарегистрированы компании Conoco.M, UTİLİCOM и Gravıtylux. Активы этих четырех компаний насчитывают 14,7 миллиона долларов. Живущий во Франции гражданин Азербайджана Фархад Рагимов является директором всех компаний Махмудова в Люксембурге. Его имя постоянно упоминается в связи с сетью компаний бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева. В 2013 году Фархад Рагимов от имени компании Berkeley Business Limited подписал документ о приобретении частного самолета за 42,5 миллиона долларов. В 2015 году он стал директором и компании MRGC 2013 Ltd, которая приобрела один из объектов Замиры Гаджиевой, на которые сейчас наложен арест.

«Меня пригласили реструктурировать сделку, но именно тогда у семьи начались проблемы, и я вскоре отошел от их дел», - говорится в письме, отправленном Фархадом Рагимовым на электронную почту журналистов-расследователей. Как утверждает Ф.Рагимов, с семьями Гаджиевых и Махмудовых он работал через компанию Fortrust Global. «В этой компании некоторое время я был номинальным директором, но после того, как у семьи начались проблемы в Азербайджане, я немедленно отошел от этих дел. Мое участие было очень краткосрочным и не имело никаких обязательств», - написал Фархад Рагимов. Он также указал, что был независимым консультантом семьи Гаджиевых и через свою компанию оказывал им консалтинговые услуги.

Вложения Махмудовых в Литве Работая с терабайтами информации, полученной в Cayman National Bank, журналисты установили, что бизнес семьи Махмудовых простирается и до Литвы. Они купили в этой прибалтийской стране две компании и за короткий срок сконцентрировали в них немалый капитал. Дело было так. В 2016 году, через несколько месяцев после увольнения Эльдара Махмудова с поста министра и помещения его фактически под домашний арест, Анар Махмудов и его другая сестра – Хураман, а также его деловой партнер Хамид Аббасов приобрели в Литве ЗАО Barkas LT. До этой сделки данная компания не обладала сколь-нибудь значительными активами. В конце 2015 года в ее отчете указывалось, что годовой доход составил всего 24 тысячи евро, а общая сумма активов - 48 тысяч 890 евро. Но в 2017-м новые владельцы, заменив устав и добавив новые виды деятельности, в том числе строительство, недвижимость, девелопмент, брокерские и посреднические услуги, уже к концу того же года сформировали активы стоимостью 722 тысячи евро, в том числе финансовые в размере 413 тысяч евро. Хотя в Реестре коммерческих учреждений Литвы подробной информации об этой компании нет, журналисты сумели их добыть. А в 2018 году активы Barkas LT составили уже 1,7 миллиона евро. Финансовый отчет компании в 2018 году содержит информацию несравнимую с данными отчета за 2017-й. Компания объявила, что теперь работает в совершенно другом бизнесе - занимается поставками воды, системами обогрева и кондиционирования. В опубликованных документах отмечено, что у Barkas LT имеется лицензия и на торговлю алкогольной продукцией. Всего за год активы компании выросли более чем на 1 миллион евро, при том, что в 2017-2018 гг. чистый объем продаж компании составлял всего 60 тысяч евро.

В Литве наследила и жена Эльдара Махмудова Махмудовы стали в Литве владельцами еще одной компании - White Cat. В середине 2017 года Наргиз Махмудова и ее мать Таира Махмудова изменили устав компании и добавили в сферу ее деятельности «консалтинговые услуги в сфере недвижимости». К концу того же года активы компании увеличились в 26 раз и составили 576 тысяч 554 евро, тогда как по финотчету за предыдущий год они составляли всего 536 тысяч 33 евро. В документах литовских компаний фигурируют сын, две дочери и жена Эльдара Махмудова. Местом их проживания указана Литва - квартира на окраине Вильнюса площадью 64 квадратных метра стоимостью 73,5 тысячи евро. Как установили журналисты, эту квартиру в 2018 году купила молодая литовка, которая попросила не называть ее имя. Она сообщила, что никогда не видела никого из семьи Махмудовых, но подтвердила, что как минимум трое из них зарегистрированы в этой квартире. Женщина заявила, что в настоящее время она ликвидировала регистрацию Махмудовых, но журналисты не смогли убедиться в этом.

Почему Махмудовых попросили из Литвы Департамент миграции Литвы подтвердил журналистам, что у Анара Махмудова, его сестер и матери есть «золотая виза». Эта виза и привлекла внимание в Литве, открывающей двери в Европу, компетентных органов. В департаменте заявили, что иностранный гражданин, который хочет получить вид на жительство в стране для занятия предпринимательством, должен внести на уставной капитал своей компании минимум 14 тысяч евро. Инвестиции семьи Махмудовых в Литву начались примерно через восемь месяцев после увольнения Эльдара Махмудова с поста министра, а визы им были выданы в 2017 году. Власти Литвы заявили, что в настоящее время эти визы аннулированы. Разрешение на проживание в Литве у Анара и Хураман Махмудовых истекло в 2019 году. Оба они не обратились за продлением этого разрешения. А разрешение на проживание в Литве Таиры Махмудовой и Наргиз Махмудовой департамент аннулировал еще в 2018 году, так как мать и дочь подпали под закон об административных нарушениях Литвы. В чем заключалось данное нарушение Департамент миграции страны уточнять не стал, но заявил, что вид на жительство может быть аннулирован в связи с риском нелегальной миграции, в том числе с предоставлением неверной информации о себе и своей коммерческой деятельности. Компаниями Махмудовых в Литве сейчас управляет некая Индре Корсаковене, не пожелавшая ответить на запросы журналистов.

Махмудовы в Азербайджане Рори Фордис, владелец британской юридической фирмы Taylor Fordyce, в декабре 2013 года направил рекомендательное письмо клиенту налогового консультанта. В письме говорилось, что Анар Эльдар оглу Махмудов перевел счета своих компаний в Cayman National, и ему нужно получить доверенность, чтобы покупать и инвестировать в недвижимость в Великобритании. Компании же оформлены на имя его сестры. К письму прилагалось пояснение Анара о том, как он приобрел свои капиталы. Сын Эльдара Махмудова указал, что источником его богатства стало группа компаний Cyristal Holding. «Сам бизнес начался в январе 1998 года на семейной встрече, которая состоялась, чтобы обсудить развитие экономики Азербайджана, и было решено инвестировать в нефтяную инфраструктуру», - написал Анар Махмудов. Он заявил, что семья взяла кредит в банке, чтобы создать компанию Caspian Petrol, которая стала посредником при продаже нефти, а затем открыла заправки с тем же названием. Затем сестра Эльдара Махмудова - Эльмира Махмудова сделала инвестиции в строительство, сектор продуктов питания и напитков и в сеть ресторанов Caspian Crystal.

Там же указывается, что в 2006 году сестра Эльдара Махмудова передала весь свой бизнес племяннику – Анару. В тот год Анар еще учился в бизнес-школе в Швейцарии, а официальная зарплата его отца составляла 1350 евро. Далее Махмудов-младший сообщает, что в 2006 году он начал ребрендинг и реструктуризацию своего бизнеса. Самым прибыльным его проектом, утверждает он, стал импорт в Азербайджан автомобилей премиум-класса, в том числе марок Land Rover, Jaguar, Maserati и мотоциклов Ducati. А в 2013 году он объединил все свои компании в группу Cyristal Holding. Холдинг занимался предоставлением услуг спутниковой связи, типографской деятельностью, строительством, продажей бензина, паркингом, ресторанным бизнесом и многим другим. «Из вышеуказанного можно сделать вывод, что для формирования Cyrstal Holding и превращения его в активного игрока на азербайджанском рынке понадобилось 10 лет. И группа компаний сейчас может инвестировать в любую международную компанию и оправдать свои вложения», - говорится в письме Рори Фордиса.

Обслуживающий Анара адвокат знал о его отце… Примечательно, что адвокат Анара и Наргиз Махмудовых, отвечая на запросы журналистов, абсолютно по-другому объяснил происхождение многомиллионного состояния семьи. Адвокат заявил, что Анар и его сестра унаследовали значительные средства от своего предка - миллионера Аслана Ашурова, жившего в XIX веке. Тогда как сам Анар Махмудов пытается уверить всех, что источником его богатства является группа компаний Cyrstal Holding, когда-то переданная ему тетей, его адвокат рассказывает сказки о предке-миллионере… Журналисты предполагают, что до сих пор ряд компаний в Азербайджане связаны с Махмудовыми. В 2012 году оборот только некоторых из них составлял 55,9 миллиона долларов. В том же году компании Махмудова получили заказ от правительства на строительство 10 парковок в Баку. Рори Фордис упоминает также, что тестем Анара Махмудова является Джахангир Гаджиев, который в годы становления бизнеса зятя являлся главой Международного банка Азербайджана. При этом британский юрист даже не обмолвился об отце Анара – министре нацбезопасности Эльдаре Махмудове. Как объяснил Фордис журналистам, он тогда не знал о высокопоставленном отце Анара Махмудова, хотя в течение нескольких лет работал с компанией Lawfords, чтобы собрать документы об источнике состояния Анара Махмудова. Однако от дальнейших комментариев о своем клиенте Фордис уклонился, а в компании Lawfords Consulting на заданные вопросы отвечать не стали. В расследовании журналистов указывается, что счета Махмудовых в Cayman National Bank были открыты в марте 2014 года и закрыты в июле 2016 года. Обнародованные документы могут пролить свет лишь на малую часть огромного состояния Махмудовых. Журналисты обнаружили и еще один интересный документ. В феврале 2016 года Анар Махмудов обратился на официальный сайт Министерства налогов Азербайджана. «Я, Анар Эльдар оглу Махмудов, гражданин Азербайджанской Республики, с 2015 года постоянно проживаю за рубежом и занимаюсь предпринимательской деятельностью в стране проживания. С начала 2015 года я не был в Азербайджане. Прошу ответить на такой вопрос: учитывая, что с 2015 года я являюсь резидентом иностранного государства и гражданином Азербайджана и никогда не был гражданином другой страны, могу ли я считаться налоговым резидентом или налоговым нерезидентом Азербайджанской Республики? Заранее благодарен», - говорится в обращении. В ответ налоговые органы сообщили, что Анар Махмудов больше не считается налоговым резидентом. Журналисты не смогли определить, в какой стране в настоящее время проживают Махмудовы.