Официальный календарь «Формулы-1»: пока без Баку

Первые два этапа пройдут в Австрии 5 и 12 июля. 19 июля состоится гонка в Венгрии, после чего четвертый и пятый этапы пройдут в Великобритании (2 и 9 августа). Далее зрителей ждут соревнования в Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).

Руководство «Формулы-1» обнародовало календарь на первые восемь гонок нынешнего сезона. Гран-при Азербайджана в этом списке нет.

В ближайшие недели «Формула-1» планирует опубликовать оставшуюся часть календаря. Всего в нынешнем урезанном сезоне планируется провести 15-18 гонок.

Первые восемь гонок пройдут без зрителей, но боссы «Ф-1» верят, что во второй половине сезона болельщики смогут посетить соревнования, если это будет безопасно.

Напомним, что Гран-при Азербайджана, согласно предварительному неофициальному календарю, планируется провести 20 сентября. Но организаторы бакинской гонки ранее уже огласили свои условия. Они должны иметь на подготовку примерно 10-12 недель и быть уверенными, что этап не будет отменен. Также Баку не хочет проводить этап без зрителей.

Позволит ли ситуация с пандемией коронавируса выполнить эти пожелания азербайджанской стороны – узнаем в ближайшее время.