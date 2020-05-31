В WhatsApp обнаружили новую схему мошенничества

Пользователи мессенджера WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества, которая позволяет украсть у них аккаунт.

Злоумышленники научились подделывать сообщения от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из SMS, передает Forbes.

К схожему способу взлома мошенники прибегали и ранее – подделывали сообщения кого-либо из знакомых потенциальной жертвы и просили переслать им код якобы из-за проблем с получением SMS. На деле же в этот момент злоумышленник запрашивал доступ к учетной записи жертвы и, получив код, крал аккаунт.

Однако если раньше «сообщения от друга» могли вызвать у пользователей подозрения, то в нынешней ситуации распознать мошенника довольно сложно. Чтобы обезопасить учетную запись, специалисты рекомендуют установить дополнительный пароль для двухфакторной идентификации в приложении.