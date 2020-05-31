Генпрокуратура обвинила главу компании в коррупции

В пресс-службе Генпрокуратуры haqqin.az сообщили, что в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что учредитель и директор ООО Зейнал Мамедов в 2017-2020 годах под предлогом устройства на работу граждан в руководимое им ООО по 31 эпизоду получил в качестве взятки 17 тыс. манатов.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре изучило материалы, полученные из Государственного агентства по пищевой безопасности в связи с незаконными действиями должностных лиц ООО Fakt Araşdırıcı-N.

Также были установлены основания для подозрения в том, что З.Мамедов путем злоупотребления служебным положением для сокрытия факта получения взяток умышленно указал в официальных документах ложную информацию и осуществил финансовые операции, повторно легализовав эти денежные средства.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 311.3.2 (повторное получение взятки), 193-1.2.2, 193-1.2.3 (повторная легализация крупных денежных средств, полученных преступным путем с использованием служебного положения) и 313 (служебный подлог).

З.Мамедову предъявлено обвинение по указанным статьям, в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Генпрокуратура просит граждан, столкнувшихся с подобными противозаконными действиями, сообщить в колл-центр «961» или на горячую линию «161» Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.