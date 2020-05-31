Межбанк создает Инновационный центр

Центр, созданный под названием «Инновационный центр IBA», будет помогать бизнес-проектам в области информационных технологий на этапах инкубации и акселерации. Целью формирования такого центра является содействие развитию стартап-экосистемы в Азербайджане. Центр уже объявил о наборе на первую инкубационную программу.

Международный банк Азербайджана, который успешно реализует проекты по поддержке развития инноваций в нашей стране, сделал еще один важный шаг в этом направлении. Банк создает собственный Инновационный центр.

Инкубационный процесс направлен на поддержку стартапов на ранней стадии, помогая решать проблемы, которые могут возникнуть при реализации этих проектов. В рамках этой программы, объявленной на тему решений в сфере FinTech, команды смогут представить свои инновационные идеи. Хотелось бы отметить, что несмотря на отсутствие каких-либо ограничений на идеи, особое предпочтение будет отдаваться решениям, которые будут полезны для малого и среднего предпринимательства.

В Инновационном центре будут созданы благоприятные условия для реализации значимых и актуальных идей, представленных командами, в готовый продукт. Для реализации стартап-проектов им будет предоставлен ряд услуг, в том числе менторство, коучинг, техническая поддержка. Для работы с резидентами на регулярной основе будут приглашены профессиональные менторы, консультанты и предприниматели из-за рубежа с международным опытом разработок стартапов. В числе первых резидентов центра будут также успешные команды, принявшие участие в 1-м Региональном хакатоне IBA, организованном банком в начале марта. Заявки на участие в программе принимаются до 16 июня по ссылке: https://ibainnovation.az/az

Основными преимуществами Инновационного центра, созданного Международным банком Азербайджана, являются инвестиции в отдельные идеи, предоставление командам необходимой банковской инфраструктуры, интеграция в банковскую информационную систему (OpenAPI), доступ к финансовым ресурсам и, что самое важное, создание реального спроса на инновационные решения.

Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил, что Инновационный центр IBA будет особенно полезен для малого и среднего предпринимательства: «Международный банк Азербайджана придает большое значение поддержке малого и среднего предпринимательства, включая применение FinTech решений в этом направлении. Инновационный Центр IBA также поможет в формировании предпринимательских решений. Этот центр будет работать на основе передового международного опыта, объединяя как эти идеи, так и таланты, которые могут их реализовать. Мы верим, что создание такого центра даст толчок развитию инновационной экосистемы в нашей стране».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.