В Грузии заявили, что не смогут открыть границу для туристов из Армении

Грузия не сможет открыть двери для туристов из стран с высоким показателем инфицирования коронавирусом, в том числе и из Армении, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в Грузию с 1 июля смогут приехать туристы только из стран со статусом "зеленой зоны". Национальная администрация туризма работает в этом направлении. Будут оформлены двусторонние соглашения со странами, где уровень распространения коронавируса минимальный, передает Sputnik Грузия.

"В первую очередь, конечно, туристические каналы и дорогу мы не сможем открыть для граждан тех стран, где высокий показатель инфицирования", - заявил Гамкрелидзе. На вопрос ведущей, входит ли в этот список Армения, Гамкрелидзе ответил, что, безусловно, входит и для туристов из этой страны Грузия не сможет открыть свои двери.

Грузия с 1 июля открывает двери для туристов. Так называемый безопасный или "зеленый коридор", по предварительной информации, будет открыт в первую очередь для туристов из Израиля, Австрии, Чехии и Украины.

Отметим, что за минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло на 517 и достигло 10 009, еще 19 человек скончались.