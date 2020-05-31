Турция заказала у России оружия на миллиард долларов
Портфель экспортных оборонных заказов с Турцией оценивается в 1 миллиард долларов, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
До этого сумма экспортных контрактов России на турецком направлении официально не оглашалась.
«Сегодня мы можем констатировать, что портфель заказов Турции на российскую технику оценивается в сумме порядка 1 миллиарда долларов», – передает РИА «Новости» слова Шугаева в интервью турецкому телеканалу Ecoturk TV.
Напомним, в начале мая Турция ввела в эксплуатацию системы С-400. Ранее Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400.