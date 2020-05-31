Новые правила посещения торговых центров в Баку

В соответствии с правилами и требованиями Кабинета министров и Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана, в моллы и торговые центры запрещен вход без защитных масок и перчаток, передает Trend.

В ТЦ Gənclik Mall и 28 Mall сообщили, что лицам без масок и перчаток запрещено заходить в торговые центры: «Каждый вход находится под контролем службы охраны. Заходя в торговый центр, гражданин в обязательном порядке должен надеть маску и перчатки. Всем арендаторам ТЦ переданы письменные уведомления о необходимости использования персоналом масок и перчаток. В торговых центрах озвучиваются аудиообъявления, а также демонстрируются видеоролики в связи с правилами социального поведения и гигиены».

В Park Bulvar сообщили, что заходить в центр без масок и перчаток запрещено, а также раз в неделю вся территория молла будет дезинфицироваться.

В торговом центре Metro Park сообщили, что в целях обеспечения социальной дистанции и правил поведения в период карантина к работе в молле привлечена половина персонала: «Как указано в постановлении Кабинета министров, клиентам запрещено заходить в торговый центр без масок и перчаток. С учетом этого сотрудники службы охраны у входов в ТЦ контролируют соблюдение этих правил. Также они с помощью электронных термометров проверяют температуру тела прибывающих людей, у входов в торговый центр установлены емкости с дезинфицирующими средствами. Помимо этого в нерабочие часы территория Metro Park полностью дезинфицируется».