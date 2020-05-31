Сторонники Зеленского потребовали отправить Авакова в отставку

Депутат Верховной Рады Украины от партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал парламент отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает «Страна.ua».

На заседании Рады Шевченко с трибуны обратился к коллегам по фракции. «В нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, "с яйцами"? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну?» — заявил Шевченко.

Он поставил главе МВД в вину беспорядок и бандитизм и заявил, что фактически все депутаты «Слуги народа» не удовлетворены его работой. По словам Шевченко, раньше Аваков, возможно, был эффективным министром, но ситуация в стране изменилась, поэтому необходимо отправить его в отставку.

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил, что 40 парламентариев уже подписались под проектом постановления об отставке Авакова. «Я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот — у нас, если Аваков, то будет Россия», — сказала на заседании другой депутат от «Голоса» Александра Устинова.

Аваков сохранил министерский портфель после прихода к власти Зеленского. Президент говорил, что глава МВД находится на испытательном сроке и его судьба зависит от расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремет.