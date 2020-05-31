Самир Шарифов: С исполнением госбюджета нет проблем
С исполнением государственного бюджета Азербайджана на 2020 год нет никаких проблем. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
По его словам, по итогам пяти месяцев образовался профицит в достаточном объеме.
Oн отметил, что валютные резервы превысили госдолг примерно в 5 раз:
«Мы не торопимся, у нас, скорее, позиция выжидания. Определенные негативные последствия карантина на экономику были неизбежны. Хочу отметить, что наши оперативные данные показывают, что никаких проблем с исполнением бюджета нет. В бюджете по итогам пяти месяцев образовалось достаточно профицита. Согласно оперативным данным, образовался профицит в размере 500 млн манатов».
Министр также отметил, что Минфин не обращался по поводу пересмотра государственного бюджета.