Самир Шарифов: С исполнением госбюджета нет проблем

С исполнением государственного бюджета Азербайджана на 2020 год нет никаких проблем. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, по итогам пяти месяцев образовался профицит в достаточном объеме.