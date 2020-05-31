В Иране снова всплеск коронавируса: вторая волна пандемии?

Впервые за два месяца в Иране за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 157 576, сообщил официальный представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 3 117 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число (с 19 февраля) достигло 157 562. Выздоровели 123 077 человек", - приводит ТАСС слова Джаханпура.

По словам представителя Минздрава Ирана, за прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 64 человека. Всего же скончались 7 942 человека.

Последний раз более 3 тысяч случаев в Иране было зафиксировано 31 марта - в пиковые, по словам президента республики Хасана Роухани, недели распространения COVID-19 в стране.

В последний месяц в Иране наблюдается скачкообразное распространение коронавируса: спады сменяются ростом и наоборот.