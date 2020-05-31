Фархад Мамедов, отдел информации 15:29

На заводе «Карелия ДСП» в России начались массовые увольнения. За последние дни с предприятия ушли более 70 человек из оставшихся на конец мая 270 работников. В планах собственников завода, простаивавшего с середины апреля, вообще законсервировать производство. Проблемы какого-то завода в одной из областей России вряд ли обеспокоили бы кого-то в Азербайджане, но дело в том, что предприятие принадлежит нашим соотечественникам, один из которых достаточно известный человек. Но об позже, а сейчас о самом заводе.

Собственно, разного рода затруднения для нормальной деятельности предприятия начались еще в октябре прошлого года. Все это сразу сказалось на сроках выплаты зарплат, которые стали задерживаться на два-три дня. За год до этого у завода сменился собственник, купивший предприятие у холдинга Segezha Group. Теперь завод принадлежит ООО «Леспроминвест», которым в разных долях владеют три предпринимателя из Азербайджана и один из России. По словам директора АО «Карелия ДСП» Николая Богатырева, у завода были большие планы, но выход на российский рынок сдерживает высокая конкуренция. Так что единственным импортером продукции предприятия осталась бывшая союзная республика. Столь недиверсифицированный сбыт вскоре дал о себе знать. Завод стал испытывать финансовые трудности. Кроме небольших задержек зарплат, осенью на предприятии пришлось закрыть столовую и цех по производству смолы. В начале этого года ситуация еще более усугубилась. В январе руководство предприятия ликвидировало премии и доплаты, которые выдавало в конвертах, и оставило только МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Однако долги как перед поставщиками, так и перед работниками становились все больше. На сегодняшний день выплачена лишь зарплата за март, и как и когда будет погашена задолженность предприятия работникам, пока непонятно. Оставшаяся часть заводского коллектива уже не верит, что после 1 июня деятельность их предприятия возобновится, и потому многие увольняются. Таким образом, «Карелия ДСП» потеряла уже немало квалифицированных специалистов. К тому же уволившиеся не могут получить полный расчет по заработной плате, и некоторые уже обратились в связи с этим в прокуратуру.