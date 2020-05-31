Завод того самого Эльданиза Лаиджева просел наши подробности
На заводе «Карелия ДСП» в России начались массовые увольнения. За последние дни с предприятия ушли более 70 человек из оставшихся на конец мая 270 работников. В планах собственников завода, простаивавшего с середины апреля, вообще законсервировать производство.
Проблемы какого-то завода в одной из областей России вряд ли обеспокоили бы кого-то в Азербайджане, но дело в том, что предприятие принадлежит нашим соотечественникам, один из которых достаточно известный человек. Но об позже, а сейчас о самом заводе.
Собственно, разного рода затруднения для нормальной деятельности предприятия начались еще в октябре прошлого года. Все это сразу сказалось на сроках выплаты зарплат, которые стали задерживаться на два-три дня. За год до этого у завода сменился собственник, купивший предприятие у холдинга Segezha Group. Теперь завод принадлежит ООО «Леспроминвест», которым в разных долях владеют три предпринимателя из Азербайджана и один из России.
По словам директора АО «Карелия ДСП» Николая Богатырева, у завода были большие планы, но выход на российский рынок сдерживает высокая конкуренция. Так что единственным импортером продукции предприятия осталась бывшая союзная республика.
Столь недиверсифицированный сбыт вскоре дал о себе знать. Завод стал испытывать финансовые трудности. Кроме небольших задержек зарплат, осенью на предприятии пришлось закрыть столовую и цех по производству смолы. В начале этого года ситуация еще более усугубилась. В январе руководство предприятия ликвидировало премии и доплаты, которые выдавало в конвертах, и оставило только МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Однако долги как перед поставщиками, так и перед работниками становились все больше.
На сегодняшний день выплачена лишь зарплата за март, и как и когда будет погашена задолженность предприятия работникам, пока непонятно. Оставшаяся часть заводского коллектива уже не верит, что после 1 июня деятельность их предприятия возобновится, и потому многие увольняются. Таким образом, «Карелия ДСП» потеряла уже немало квалифицированных специалистов. К тому же уволившиеся не могут получить полный расчет по заработной плате, и некоторые уже обратились в связи с этим в прокуратуру.
И без того не лучшее положение завода значительно усугубили меры, предпринятые правительством России в связи с распространением коронавируса. На сегодняшний день на заводских складах остается нереализованной готовая продукция на 25 миллионов рублей, тогда как вырученных от нее средств хватило бы не только на зарплаты, так как задолженность по ней составляет только 6,5 миллиона.
Haqqin.az выяснил, кто являются акционерами компании «Леспроминвест», владеющей заводом. Как свидетельствует Реестр юридических лиц России, компания действительно принадлежит трем бизнесменам из Азербайджана - Агакишиеву Эльшану Аллахверди оглу, Лаиджеву Эльданизу Йолчу оглу и Шарифову Сахибу Азиз оглу. На каждого из них приходится по 32% акций компании, оставшимися же 4 % владеет гражданин РФ Ковалинский Аркадий Романович.
А теперь вспомните - имя Эльданиза Лаиджева некоторое время назад довольно часто упоминалось в СМИ в связи с целой серией коррупционных скандалов. В приснопамятных 90-х он был первым заместителем главы Исполнительной власти Баку Рафаэля Аллахвердиева. Именно тогда разразился резонансный скандал по поводу занижения стоимости частных домов на территории, выделенной для строительства здания посольства США в Баку. При непосредственном участии Лаиджева множество граждан были обмануты, за что он был арестован по обвинению в мошенничестве. В 2003 году Лаиджев оказался за решеткой, но в 2011 году на основании указа главы государства о помиловании был помилован и выпущен на свободу. После освобождения он покинул Азербайджан.
Такие вот акционеры у многострадального АО «Карелия ДСП».