Самир Шарифов о негативном влиянии карантина на экономику

Негативное влияние карантина на экономику в Азербайджане было неизбежным, сказал в ходе обсуждения выполнения госбюджета на 2019 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов, передает Trend.

"Мы пока не спешим, занимаем выжидательную позицию. Карантин продолжается уже определенное время. И, безусловно, его негативное влияние было неизбежным. Однако сегодня после ряда смягчений требований режима карантина в экономике страны наблюдаются иные процессы", - сказал Шарифов, добавив, что результаты минувших пяти месяцев будут оглашены после соответствующего анализа.