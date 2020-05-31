В ВОЗ назвали два основных способа защиты от COVID-19

В докладе Всемирной организации здравоохранения доказывается, что социальное дистанцирование и ношение масок снижают риск заражения коронавирусом. Наиболее полное на сегодняшний день исследование, отметили аналитики, показало, что социальное дистанцирование и использование лицевых масок являются двумя лучшими способами предотвращения передачи нового коронавируса. Доклад был подготовлен на основании исследования, которое было проведено экспертами в 16 странах мира, пишет Российская газета.

Результаты исследования, опубликованные в медицинском журнале Lancet, свидетельствуют о том, что вероятность передачи COVID-19 на расстоянии менее одного метра составляет 12,8%, а при соблюдении расстояния около полутора метров она снижается до 2,6%.

По оценкам ученых, соблюдение дистанции в 2 метра "является более эффективным". В докладе говорится о том, что вероятность передачи коронавируса без маски или респиратора, например, маски N95, составляет 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Эксперты из всех 16 стран также сошлись во мнении о важности тщательного и регулярного мытья рук с мылом.

Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для составления моделей, которые предсказывают распространение заболевания и помогают в схемах отслеживания контактов больных COVID-19, передает CNN.