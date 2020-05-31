На основании обращения в Генеральную прокуратуру гражданки Рухсары Бабаевой о том, что Джавад Сафаров, являвшимся директором средней школы №22 имени Ф.Байрамова в Сабунчинском районе Баку, взял у нее взятку за устройство на работу в школе, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было проведено расследование. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что Джавад Сафаров потребовал у своей знакомой Рухсары Бабаевой 6 тысяч манатов за назначение на должность заведующей хозяйством школы. В своем служебном кабинете он получил 5,5 тысяч манатов и незаконно допустил Рухсару Бабаеву к исполнению обязанностей завхоза школы.

По факту в отношении Джавада Сафарова было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере). Джавад Сафаров был привлечен к следствию в качестве обвиняемого.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу.