В Ухане обнаружили 300 бессимптомных носителей COVID-19

В Ухане, провинция Хубэй, Китай, с 14 мая по 1 июня протестировали 9 899 828 человек - было выявлено 300 бессимптомных носителей. Об этом сообщили власти города.

За 19 дней не было выявлено ни одного пациента с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа (COVID-19). В тесном контакте с бессимптомными пациентами находились 1 174 человека - у всех отрицательные результаты тестов, все они находятся под медицинским наблюдением.

"Ухань успешно завершил задачу по массовому тестированию [населения города на коронавирус]. Общая сумма расходов составила около 900 млн юаней (около $126,6 млн)", - заявил вице-мэр города Ху Ябо.

Расходы на тестирование взяла на себя администрация города, проверка для населения организована бесплатно.