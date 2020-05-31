Российские ученые создадут вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские ученые из Института экспериментальной медицины (ИЭМ, Санкт-Петербург) создают вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта, например, йогурта. Сейчас проходят доклинические испытания медикамента. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин, сообщает ТАСС.

Разработка относится к типу мукозальных вакцин, которые вводятся в организм через рот в виде аэрозолей или инстилляций. Часто в таких препаратах антигены заключены в микрокапсулы для их защиты от пищеварительных ферментов.

Чехонин пояснил, что ген, кодирующий S-белок коронавируса, вводится в область кодирования ворсинок на поверхности пробиотика. В результате формируется бактерия с поверхностным иммуногенным белком вируса.

Ранее в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора придумали вакцину против вируса SARS-CoV2, которую можно закапать в нос. Идет его полномасштабное доклиническое исследование.

В правительстве рассчитывают, что массовая вакцинация населения начнется этой осенью. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, прививка не будет универсальной для всех, а разной, потому что должна быть безопасной в том числе для детей,