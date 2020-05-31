ГЭЦ предупреждает абитуриентов, которые скроют наличие у себя COVID-19

Государственный экзаменационный центр обнародовал правила, в соответствии с которыми участники экзаменов будут представлять декларацию о здоровье.

По словам главы пресс-службы ГЭЦ Ханлара Ханларзаде, абитуриенты смогут напечатать декларацию параллельно с пропускным листом на экзамен. В документе будут указаны их фамилии, имена, отчества, серии и номера удостоверений личности, передает Trend.

"Подписывая декларацию, абитуриент подтвердит, что в течение последних 15 дней ни у него, ни у членов его семьи не было выявлено случаев инфицирования коронавирусом, он не контактировал с заболевшими, у него не наблюдались симптомы острой респираторной инфекции", - сказал Ханларзаде, добавив, что за достоверность указанной информации абитуриент будет нести ответственность в соответствии с азербайджанским законодательством.

Представитель ГЭЦ сказал, что если абитуриент каким-либо образом скроет информацию о том, что у него или у членов его семьи был факт заражения коронавирусом, его результаты могут быть аннулированы.

Ханларзаде также добавил, что распечатать пропускной лист на экзамен можно будет за пять дней до начала экзамена.