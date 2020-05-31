Коронавирус в Беларуси: сотни инфицированных и трое умерших за сутки

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 852, до 44255, скончались еще три пациента, всего умерших 243, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни он снижается и составляет менее 900. На понедельник в стране число диагностированных случаев COVID-19 составляло 43403, в том числе сообщалось о 240 умерших. Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 мая заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.

"Зарегистрированы 44255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562945 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 19195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.