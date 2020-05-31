Остановит ли лето коронавирус?

Известно, что скорость передачи некоторых респираторных вирусов, в том числе гриппа, имеет тенденцию падать в течение летних месяцев. Поскольку COVID-19 распространился по всему земному шару, возник вопрос: могут ли потепление, влажность и УФ-индекс замедлить или даже остановить распространение SARS-CoV-2?

Ученые из Больницы Маунт Оберн изучили влияние температуры, осадков и УФ-индекса на показатели заболеваемости COVID-19 в США в весенние месяцы 2020 года. Как показало исследование, опубликованное в журнале Clinical Infectious Diseases, хотя уровень заболеваемости COVID-19 действительно уменьшается с повышением температуры до 11 градусов по Цельсию, дальнейшее потепление значительно не снижает передачу заболевания.

Более высокий УФ-индекс также способствует замедлению роста числа новых случаев, но сильного воздействия всё же не оказывает. Осадки, по-видимому, не влияют на передачу вируса, пишет MedicalXpress. Это говорит о том, что распространение COVID-19 вряд ли замедлится в летние месяцы.