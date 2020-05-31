Ильхам Алиев выделил деньги религиозным общинам Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам.
Согласно распоряжению, с целью оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из предусмотренного в госбюджете на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Управлению мусульман Кавказа будет выделено два миллиона манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 350 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев Баку – 350 тысяч манатов, Религиозной общине европейских евреев Баку – 150 тысяч манатов, Апостольской префектуре католической церкви в Азербайджане – 150 тысяч манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 150 тысяч манатов. Также для оказания материальной поддержки другим неисламским религиозным общинам, Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами будет выделено 100 тысяч манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.