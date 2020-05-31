Жириновский о Ельцине: «Ему стыдно стало, он даже умер»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал правление первого президента России Бориса Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 2 июня.
О Ельцине либерал-демократ упомянул, рассуждая о важности принятия изменений в Конституцию.
«Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер», — сказал политик.
Жириновский подчеркнул, что прописанные в Конституции положения должны быть обязательны для всех граждан.