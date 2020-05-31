Джейсон Смарт в интервью haqqin.az: «Велики шансы Трампа на победу»

Речь, разумеется, о США и России, а в роли государственных мужей выступают два главных конкурента на предстоящих президентских выборах в самих Штатах — действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Все идет к тому, что Украина все больше становится пешкой в большой игре сверхдержав и крупных политиков. В ход и в том, и в другом случае идут медийные вбросы, прослушивание телефонов лидеров государств и любой подручный компромат.

Интересы России сосредоточены на постсоветской интеграции в Евразии, в то время как США инициируют восстановление «линии сдерживания» против РФ в Европе.

В последние дни главная интрига вновь сосредоточилась на соперничестве двух претендентов на будущее американское президентство. И вновь в ход пошла прослушка переговоров с украинским лидером. Но если целью обнародования телефонного разговора Трампа с Зеленским было подмочить политическую репутацию нынешнего американского президента, то новый аудиоскандал ему только на руку.

Неделю назад депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. И прокуратура Украины уже начала уголовное производство в отношении Порошенко по статьям о госизмене и злоупотреблении властью УК Украины.

В США на новый «украинский компромат» отреагировали неоднозначно и, видимо, неожидаемо для Киева. Госдеп даже рекомендовал Украине «воздержаться от вмешательства в предвыборную кампанию в США». А судя по тому, что двое бывших американских послов в Украине и еще несколько дипломатов предостерегли руководство обеих стран о риске подрыва партнерских отношений в свете публикации и медийной раскрутки записей, получивших название «пленок Деркача», в американо-украинских отношениях действительно возникла определенная напряженность.

Между тем уровень поддержки действующего президента США, по подсчетам совместного исследования Washington Post-Ipsos, упал до 43%. Согласно недавнему опросу телекомпании Си-эн-эн, только 36% избирателей считают, что словам Дональда Трампа о мерах, которые предпринимает правительство, можно доверять. В том, что Белый дом действительно может отложить президентские выборы для того, чтобы спасти шансы Трампа на переизбрание, уверены и откровенные противники демократов.

«Учитывая глубину политической ямы, которую он (Дональд Трамп – ред.) выкопал себе перед президентскими выборами, неужели кто-нибудь действительно думает, что президент побоится использовать коронавирус как оправдание для переноса или отмены следующих президентских выборов?», - заявил политический аналитик консервативного телеканала Fox News Хуан Уильямс.

По мнению же украинского эксперта, управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, сбой в «системе» произошел в прошлом году после «доверительного» телефонного разговора Зеленского с Трампом, во время которого последний просил украинского президента «оказать ему услугу» и возобновить расследование в отношении сына экс-вице-президента Джо Байдена. Зеленский пообещал. Эксперт считает, что эта беседа обернулась для американского президента угрозой импичмента, но ничем не закончилась, а сам импичмент провалился с треском. В то же время Загородний уверен, что Украина стала заложником политической борьбы двух лидеров президентской гонки, которые уже стартовали в США: «Не стоит сбрасывать со счетов и обвинение Украины во вмешательстве в американские выборы 2016 года и попытки влияния Байдена на кадровую политику в Генпрокуратуре с требованием увольнения Шокина».