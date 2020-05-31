Джейсон Смарт в интервью haqqin.az: «Велики шансы Трампа на победу»
Все идет к тому, что Украина все больше становится пешкой в большой игре сверхдержав и крупных политиков. В ход и в том, и в другом случае идут медийные вбросы, прослушивание телефонов лидеров государств и любой подручный компромат.
Речь, разумеется, о США и России, а в роли государственных мужей выступают два главных конкурента на предстоящих президентских выборах в самих Штатах — действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.
Интересы России сосредоточены на постсоветской интеграции в Евразии, в то время как США инициируют восстановление «линии сдерживания» против РФ в Европе.
В последние дни главная интрига вновь сосредоточилась на соперничестве двух претендентов на будущее американское президентство. И вновь в ход пошла прослушка переговоров с украинским лидером. Но если целью обнародования телефонного разговора Трампа с Зеленским было подмочить политическую репутацию нынешнего американского президента, то новый аудиоскандал ему только на руку.
Неделю назад депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. И прокуратура Украины уже начала уголовное производство в отношении Порошенко по статьям о госизмене и злоупотреблении властью УК Украины.
В США на новый «украинский компромат» отреагировали неоднозначно и, видимо, неожидаемо для Киева. Госдеп даже рекомендовал Украине «воздержаться от вмешательства в предвыборную кампанию в США». А судя по тому, что двое бывших американских послов в Украине и еще несколько дипломатов предостерегли руководство обеих стран о риске подрыва партнерских отношений в свете публикации и медийной раскрутки записей, получивших название «пленок Деркача», в американо-украинских отношениях действительно возникла определенная напряженность.
Между тем уровень поддержки действующего президента США, по подсчетам совместного исследования Washington Post-Ipsos, упал до 43%. Согласно недавнему опросу телекомпании Си-эн-эн, только 36% избирателей считают, что словам Дональда Трампа о мерах, которые предпринимает правительство, можно доверять. В том, что Белый дом действительно может отложить президентские выборы для того, чтобы спасти шансы Трампа на переизбрание, уверены и откровенные противники демократов.
«Учитывая глубину политической ямы, которую он (Дональд Трамп – ред.) выкопал себе перед президентскими выборами, неужели кто-нибудь действительно думает, что президент побоится использовать коронавирус как оправдание для переноса или отмены следующих президентских выборов?», - заявил политический аналитик консервативного телеканала Fox News Хуан Уильямс.
По мнению же украинского эксперта, управляющего партнера Национальной антикризисной группы Тараса Загороднего, сбой в «системе» произошел в прошлом году после «доверительного» телефонного разговора Зеленского с Трампом, во время которого последний просил украинского президента «оказать ему услугу» и возобновить расследование в отношении сына экс-вице-президента Джо Байдена. Зеленский пообещал. Эксперт считает, что эта беседа обернулась для американского президента угрозой импичмента, но ничем не закончилась, а сам импичмент провалился с треском. В то же время Загородний уверен, что Украина стала заложником политической борьбы двух лидеров президентской гонки, которые уже стартовали в США: «Не стоит сбрасывать со счетов и обвинение Украины во вмешательстве в американские выборы 2016 года и попытки влияния Байдена на кадровую политику в Генпрокуратуре с требованием увольнения Шокина».
Украину уже не впервые пытаются обвинить во вмешательстве в американские выборы. Подобные обвинения были высказаны больше года назад близкими к Трампу представителями Республиканской партии. В качестве примера такого вмешательства приводили факт передачи украинской стороной американским правоохранительным органам сведений о финансовых преступлениях лоббиста из окружения Трампа Пола Манафорта. Также утверждалось, что администрация Порошенко откровенно симпатизировала в 2016 году кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. А теперь откуда-то всплыли «пленки Деркача».
Как заявил haqqin.az американский политолог Джейсон Смарт, все предельно ясно – то, что происходит в США, имеет последствия далеко за пределами американских границ.
«США - самая важная страна в мире с экономической, политической и геостратегической точек зрения. Но вместе с тем мы не потерпим вмешательства в наши выборы других стран - будь то Россия, Иран, Украина или Азербайджан. То есть наш призыв ко всем странам - если хотите и дальше дружить с нами, не вмешивайтесь в наши дела. Это не только нарушение законодательства США, но и нашего суверенитета. Как может дружественная страна пытаться манипулировать нашими выборами?», - сказал Смарт.
При этом он довольно оптимистично настроен относительно кандидатуры нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа. «Результаты соцопроса о симпатиях к претендентам довольно положительны для Трампа в важных штатах, где он должен победить. Вообще у него неплохие шансы на победу, и экономика будет самым большим фактором на этих выборах. Думаю, что сейчас было бы очень неосмотрительно ввязываться в войны или конфликты даже с тем же Ираном - граждане США предпочитают экономический подъем и сокращение безработицы», - подчеркнул аналитик.