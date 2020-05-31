В Армении решение комендатуры на период режима чрезвычайного положения в стране временно закрыть сельскохозяйственный рынок «Меймандар» в Араратской области привело к массовой акции протеста торговцев.

Сами торговцы не согласны с решением коменданта, заявив, что руководство рынка строго придерживается указанных норм, а решение о временном приостановлении его деятельности было неожиданным. «Мы привезли товар сегодня и не можем выставить его на продажу. В такую жару все испортится. Кто возместит наши расходы? Куда в этот день отвести продукты? Ведь нас даже не предупредили о санкциях», - возмутились протетстующие.

В связи с напряженной ситуацией комендатура пошла на уступки, дав возможность в течение дня реализовать продукцию на рынке с условием, что уже завтра рынок приостановит свою работу. Однако уступка комендатуры не удовлетворила торговцев, которые назвали невозможным временное закрытие рынка, так как санкция может серьезно навредить их деятельности и привести к серьезным финансовым последствиям из-за порчи товара.

«Кто возместит фермерам их работу, ущерб от порчи продуктов? Комендант? Правительство? Мы придем завтра с товаром и продолжим торговлю независимо от санкций», - заявили участники акции.

«Он (Никол Пашинян) стал премьер-министром нашими усилиями, а сегодня хочет нас убить?» - заявил один из протестующих, передает News.am.