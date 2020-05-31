Как мы уже сообщали, из-за Covid-19 и автомобильная сфера производства и торговли легкового транспорта в мире понесла огромные потери. Опустели автосалоны, рухнуло производство запчастей и сборка популярных марок. Однако не везде в этой отрасли произошла катастрофа. Польский стартап с оптимистическим названием Carsmile, созданный двумя поляками в 2018 году не останавливался в своем успешном бизнесе. Когда в разгар пандемии дилеры в разных странах подсчитывали убытки, эта фирма била рекорды.

- Очевидно, что мы горды таким результатом. Но, в действительности, серьезной проверкой нашего бизнеса были последующие месяцы. В марте было подписано меньшее число 114 договоров, однако в апреле количество сделок пошло вверх — 120. Это означало большой рост месяц за месяцем, а год за годом — утроение продаж.

Спад зафиксирован и в реестре регистрации новых автомобилей. В Евросоюзе в первом квартале года он составил, по данным ACEA (Европейского объединения производителей автомобилей), 25 процентов. В Польше эта цифра чуть меньше — за первые 20 дней марта здесь продано на почти 23 процента автомашин меньше, чем это было за тот же период 2019 года. По мнению директора ACEA Эрика-Марка Хьютеми это беспрецедентно, и без сомнения, крупнейший кризис за всю историю моторизационной отрасли.

Вирус вскоре добрался и до Европы, где были закрыты не только предприятия, но и люди в домах, над которыми завис призрак безработицы. Это было фатально для всей отрасли. Концерн BMW объявил о 20-процентом спаде продаж по сравнению с предыдущим годом. В Европе в целом продажи этого автомонстра «упали» на 18 процентов — это коснулось всех его марок, а более всего, моделей Mini и Rolls Royce. И у других компаний ситуация не была лучшей. А такая, как итальянский Fiat запросила помощи государства.

Когда пандемия грянула в Китае, власти страны заморозили промышленные предприятия, в том числе и автомобильные. В некоторых случаях, например, для Volkswagen они производили большую часть деталей.

Михал Книттер и Лукаш Доманьски придумали виртуальный салон по продажам автомобилей за два года до коронавируса. С самого начала они пытались убедить покупателей, что продажи автомашин онлайн посредством этой площадки и услуга по их абонированию — это будущее отрасли. И кризис коронавируса доказал их правоту.

Это происходило на рынке, который практически замер, - продолжает второй совладелец фирмы Михал Книттер. - В автосалонах пустота, а дилерская отрасль сообщала упадок прибылей на 70-80 процентов. В то же время, Carsmile в течение двух лет существования достиг уровня продаж 2 тысяч автомобилей. В условиях пандемии это очень хороший результат, если в обычное время автосалоны Польши продают ежегодно всего 350 единиц, среди которых доминируют закупки для компаний. Carsmile пока еще не обслуживает корпорации, которые закупали бы транспорт для своих нужд у стартапа. Однако в феврале фирма вышла на рынок долгосрочного арендования автомобилей для небольших фирм и потребителей. Предварительные данные за май показывают, что этот месяц будет для Carsmile лучше, чем апрель.

Владельцы стартапа признают, что был небольшой спад в их деятельности. Но продажа через интернет значительно облегчает им доступ к тем, кто нуждается в автомобилях.

- Мы видим, что те, кто планировал покупку или аренду автомобилей стали более осторожными. Но появились новые клиенты, которые раньеш и не думали, что в этом году им понадобятся автомобили. Но в связи с эпидемией ситуация внезапно изменилась. Показательна в этом смысле то, что происходило в гастрономической отрасли, которая день за днем должна была заботиться о подвозе продовольствия в магазины. Фирмы питания првератились в продоввольственные магазины, работающие в режиме онлайн. Сейчас есть целаые курьерские сети. Началась «разморозка» экономики, а санитарные службы рекомендуют, чтобы работники, возвращающиеся на производство по мере возможности избегали общественной коммуникации. Многие стали искать малые и дешевые автомобили для аренды на относительно небольшое время, но для своего пользования. Тот же самый каршеринг тоже не очень безопасное дело. Вот-вот начнется период отпусков. Авиасообщение в этом году еще не станет популярным, как год назад, потому часть людей будет нуждаться в семейном средстве передвижения, считает Лукаш Доманьски.

Он рассуждает так: очевидно, что в масштабах всего рынка страны спрос на услуги Carsmile не так уж и велик, но фирма делает ставку на тех клиентов, которые именно сейчас нуждаются в транспортном средстве. И помогает им достучаться до таковых именно работа в интернете, использование самых современных инструментов маркетинга — именно потому дойти до своего клиента Carsmile гораздо легче. Для этого не нужно содержать автосалон и проводить дорогие рекламные кампании в телевидении.

Долговременная аренда автомобиля — это правильный и гибкий подход бизнесменов, дает возможность маневра в меняющейся ситуации.

Владельцы стартапа заметили, что снизились банковские вклады населения. Наличные многие в условиях экономического кризиса откладывают на «черный день». Сейчас уже мало кто вносит большую часть платежа наличными при совершении сделки. Снизился объем лизинговых договоров. Пропорция между арендой автомобиля и лизингом в Польше сейчас составляет соотношение 80 к 20 процентам.

Оба менеджера считают, что впереди нас ждет рост цен на авто. И он будет немалым — по мнению Книттера и Доманьски, до 60 процентов. А связано это с увеличением себестоимости автомобилей в связи с ужесточением норм выбросов СО2 в Евросоюзе, что привело к простоям на автозаводах. Отрасль нуждается в спасательном круге.

С одной стороны, нужна отмена жестких норм эмиссии углекислого газа, а с другой — правительственных субсидий.

В марте и апреле выросла цена на автомобили в оформленных стартапом договорах: с 23,5 тысячи евро в феврале до 26,5 тысячи евро в следующих двух месяцах. Фактом остается то, что несмотря на кризис, цена на автомобили не падает. В марте средняя цена в Польше составляла около 30 тысяч евро. Подорожание за год составило 11,3 процента.

«Размораживание» экономики пока не вселяет оптимизма в автодилеров: люди все еще теряют работу, ограничены в оплате своего труда, в платежеспособности. Да и фирмы сейчас имеют меньше возможностей для обновления своего транспортного парка, ищут экономичные варианты.

Предложение автопродаж или аренды через интернет является удачным решением проблем. Carsmile создала онлайн-дилера. Благодаря сметливым молодым бизнесменам, в отличие от интернет-страниц традиционных автосалонов, клиент Carsmile может оформить сделку от «а» до «я» не выходя из дому.

Совладельцы подчеркивают, что их сайт — это настоящий интернет-магазин, а не машинка для поиска клиентов. А ведь, когда в начале года основатели Carsmile показывали сетям автодилеров свой инструмент по продаже автомашин онлайн, на них смотрели как на инопланетян. Никто не хотел с ними серьезно разговаривать. Аргумент в пользу стартапа в цифрах: если все традиционные автодилеры в Польше продали сих пор с помощью своих интернет-сайтов 1500 автомобилей, то понятно, что Carsmile в этой конкуренции оставил их позади.

- Сейчас ситуация кардинально иная — автодилеры поняли успешность такого нашего подхода, сказал Михал Книттер. Он делится планами расширения бизнеса: создание платформы для пользованных автомобилей, а также для электроавтомашин с полным приводом, и для людей, пользующихся электросамокатами.

Для реализации таких планов компания нуждается в дополнительном финансировании. Его совладельцы видят в европейских банках, которые в условиях введения в ЕС разных новых мер регулирования во время кризиса ищут новые возможности установления партнерских отношений с Польшей. Бизнесмены поделились новостью и том, что привлекли внимание к своему бизнесу со стороны крупных отраслевых инвесторов, но пока не раскрывают секрета.