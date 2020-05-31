Армия США может открыть огонь по протестующим наша корреспонденция
Дональд Трамп, впервые появившись перед журналистами после начала расовых волнений, пообещал использовать армию для подавления расовых беспорядков, которыми охвачена вся страна. "Если город или штат отказываются предпринимать необходимые действия, чтобы защитить жизнь и собственность их обитателей, я разверну войска Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них", - заявил Трамп.
Он сослался на Закон о восстании, принятый еще в 1807 году, который разрешает президенту использовать войска для подавления беспорядков. Однако этот закон оставался до сих пор лишь на бумаге: американские военные говорят, что армия никогда прежде не была использована внутри США, и если нечто подобное произойдет сейчас, то это создаст чрезвычайно опасный прецедент в глубоко поляризованной стране.
А после этого выступления в Розовом саду Белого дома Трамп направился пешком к расположенной неподалеку исторической церкви Святого Иоанна, где молились все президенты Америки. Накануне церковь подверглась нападению со стороны вандалов, которые попытались поджечь ее. Но Трамп пошел туда не на молебен, а для фотосессии. Он позировал несколько мгновений с Библией в руке и на этом его «молитва» закончилась. Все федеральные телеканалы и общенациональные газеты, освещавшие этот визит, захлебнулись от сарказма. По пути к церкви президента сопровождали, помимо его собственной многочисленной охраны, бойцы военной полиции в шлемах и со щитами, которые расчищали путь для президента среди собравшихся там сотен мирных демонстрантов гранатами со слезоточивым газом.
Высказались по поводу миссии Трампа и высшие представители клера. Представляющая вашингтонский епископат Мариэн Эдгар Бадди заявила, что она «была возмущена» тем, что «Трамп использовал Библию, священное писание для всего христианского мира для того, чтобы оправдать отправку военных в собственную страну, что полностью противоречит заветам Учителя».
Сильно не любящая Трампа «большая пресса» Америки решила, что президенту лучше было бы оставаться в бункере Белого дома. Туда его вечером в пятницу отвела охрана Белого дома, когда к зданию подошли толпы манифестантов. Но журналисты и тогда поймали президента на лжи: он утверждал, что лично наблюдал за конфликтом, стоя между охраной и протестующими.
Кстати, нация всерьез заинтересовалась, какие бункеры существуют в Белом доме на случай экстремальной ситуации. И, как выяснил журналист Филип Бамп, в резиденции президента таких бункеров по крайней мере два.
Первый, как уже сообщалось, использовал вице-президент США Дик Чейни в день террористической атаки «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года. Но есть и второй, строительство которого началось в 2010 году. По данным агентства AP, место для строительства этого бункера, состоящего из пяти этажей, было выбрано в непосредственной близости от Овального кабинета Белого дома. Оно было огорожено и защищено от взора любопытных туристов, а строителям было категорически запрещено упоминать название компании- подрядчика.
Одновременно, как свидетельствует Рональд Кесслер, автор книги «Белым дом Трампа: условия игры меняются», в здании есть и несколько туннелей. Один ведет к расположенному в нескольких кварталах Министерству финансов, другой на Южную лужайку Белого дома, где Трамп в случае необходимости может сесть на борт вертолета Marine One и покинуть резиденцию.
Так что у Дональда Трампа есть несколько гарантированных путей спасения не только в случае ядерной войны с Россией или Китаем, но и при неблагоприятном развитии социального протеста. Вопрос лишь в том, поможет ли ему бункерная политика вкупе с угрозами применить военных добиться переизбрания в ноябре, чтобы продолжать смешить и пугать нацию еще четыре года?
The Washington Post полагает, что в данной ситуации явно выигрывает кандидат в демократы Джо Байден, который из-за пандемии тоже сидит в своего рода бункере - подвале своего дома в Уилмингтоне, что в его родном штате Делавер. Контраст между двумя соперниками разительный: в то время как Трамп открыто угрожает отдать приказ полиции и бойцам Национальной гвардии начать стрелять по протестующим, Байден призывает к спокойствию, но одновременно и к уважению требований людей, протестующих против расизма и полицейского насилия. Однако демократы требуют, чтобы их кандидат резко возвысил голос сейчас, когда его шансы на победу становятся все более зримыми.
По только что опубликованным данным опросам ABC News/ Washington Post Байден опережает Трампа на 8 процентов. Среди зарегистрированных избирателей этот разрыв еще больше (53 против 43), хотя в конце марта оба шли почти вровень (49 процентов против 47). С начала пандемии изменился и уровень одобрения реакции Трампа на коронавирус. Если в марте 51 процент американцев одобрительно отзывались о принятых президентом мерах, а 45 процентов их не поддерживали, то теперь негативного мнения о действиях хозяина Белого дома придерживаются 53 процента, а хвалят Трампа лишь 46 процентов. Однако гарантий, что Байден умело воспользуется этим преимуществом, никто дать не может.