Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 17:36

Дональд Трамп, впервые появившись перед журналистами после начала расовых волнений, пообещал использовать армию для подавления расовых беспорядков, которыми охвачена вся страна. "Если город или штат отказываются предпринимать необходимые действия, чтобы защитить жизнь и собственность их обитателей, я разверну войска Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них", - заявил Трамп. Он сослался на Закон о восстании, принятый еще в 1807 году, который разрешает президенту использовать войска для подавления беспорядков. Однако этот закон оставался до сих пор лишь на бумаге: американские военные говорят, что армия никогда прежде не была использована внутри США, и если нечто подобное произойдет сейчас, то это создаст чрезвычайно опасный прецедент в глубоко поляризованной стране.

А после этого выступления в Розовом саду Белого дома Трамп направился пешком к расположенной неподалеку исторической церкви Святого Иоанна, где молились все президенты Америки. Накануне церковь подверглась нападению со стороны вандалов, которые попытались поджечь ее. Но Трамп пошел туда не на молебен, а для фотосессии. Он позировал несколько мгновений с Библией в руке и на этом его «молитва» закончилась. Все федеральные телеканалы и общенациональные газеты, освещавшие этот визит, захлебнулись от сарказма. По пути к церкви президента сопровождали, помимо его собственной многочисленной охраны, бойцы военной полиции в шлемах и со щитами, которые расчищали путь для президента среди собравшихся там сотен мирных демонстрантов гранатами со слезоточивым газом. Высказались по поводу миссии Трампа и высшие представители клера. Представляющая вашингтонский епископат Мариэн Эдгар Бадди заявила, что она «была возмущена» тем, что «Трамп использовал Библию, священное писание для всего христианского мира для того, чтобы оправдать отправку военных в собственную страну, что полностью противоречит заветам Учителя». Сильно не любящая Трампа «большая пресса» Америки решила, что президенту лучше было бы оставаться в бункере Белого дома. Туда его вечером в пятницу отвела охрана Белого дома, когда к зданию подошли толпы манифестантов. Но журналисты и тогда поймали президента на лжи: он утверждал, что лично наблюдал за конфликтом, стоя между охраной и протестующими. Кстати, нация всерьез заинтересовалась, какие бункеры существуют в Белом доме на случай экстремальной ситуации. И, как выяснил журналист Филип Бамп, в резиденции президента таких бункеров по крайней мере два.