Сегодня в соцсетях и некоторыми СМИ были распространены видеокадры конфликта в вагоне метро между сотрудниками полиции и пассажирами.

Как заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, в целях защиты здоровья и безопасности людей сотрудники полиции требуют от граждан в обязательном порядке пользоваться медицинскими масками и соблюдать социальную дистанцию. Когда сотрудники полиции в очередной раз потребовали от нескольких пассажиров, у которых не было при себе медицинских масок, соблюдать правила, те не подчинились данному требованию, создав тем самым конфликтную ситуацию.

«Еще раз доводим до сведения наших граждан, что превентивные меры очень важны в борьбе с коронавирусной инфекцией и должны стать частью повседневной жизни каждого человека. Нужно строго соблюдать медико-профилактические правила в соответствии с нынешней санитарно-эпидемиологической ситуацией, обязательно использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей – маски, респираторы, соблюдать социальную дистанцию», - предупреждает представитель МВД Азербайджана.