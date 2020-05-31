Макрон рассказал о «возвращении счастливых дней» во Францию

Открытие во Франции кафе и ресторанов после карантина свидетельствует о «возвращении счастливых дней». Об этом президент Эммануэль Макрон написал в Twitter.

По всей Франции в рамках ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19, впервые с 14 марта для посетителей открылись кафе и рестораны, - сообщает Корреспондент.net.

«Открытие кафе, отелей и ресторанов знаменует возвращение счастливых дней! Никакого сомнения в том, что французы придут туда, чтобы вновь обрести эту часть французского духа, нашей культуры и нашего искусства жить», - написал Макрон, добавив, что «в эту трудную пору государство продолжит оказывать поддержку этому сектору».