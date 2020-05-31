Получите кредит от Yelo Bank в 10-кратном размере зарплаты
Yelo Bank еще больше упростил условия по наличным кредитам. Новые услуги будут по карману всем. Думайте о планах, а не о деньгах!
Мы сделали сумму в 10-кратном размере (до 20 000 манатов) более доступной для всех. Годовая ставка по наличным кредитам начинается с 17%. Самое время воспользоваться этим.
Новыми условиями могут воспользоваться сотрудники как государственных органов, так и частного сектора. Есть дополнительные привилегии для повторных клиентов и представителей государственных учреждений.
Для заказа кредита онлайн - https://www.yelo.az/loan_request/
Более подробную информацию можно получить на сайте, а также на страницах банка в Facebook и Instagram.
Если будут дополнительные вопросы, звоните по номеру (012) 981, с удовольствием ответим на них!