Получите кредит от Yelo Bank в 10-кратном размере зарплаты

Yelo Bank еще больше упростил условия по наличным кредитам. Новые услуги будут по карману всем. Думайте о планах, а не о деньгах!

Мы сделали сумму в 10-кратном размере (до 20 000 манатов) более доступной для всех. Годовая ставка по наличным кредитам начинается с 17%. Самое время воспользоваться этим.

Новыми условиями могут воспользоваться сотрудники как государственных органов, так и частного сектора. Есть дополнительные привилегии для повторных клиентов и представителей государственных учреждений.

Для заказа кредита онлайн - https://www.yelo.az/loan_request/ 

Более подробную информацию можно получить на сайте, а также на страницах банка в Facebook и Instagram.

Если будут дополнительные вопросы, звоните по номеру (012) 981, с удовольствием ответим на них!

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