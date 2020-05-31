Получите кредит от Yelo Bank в 10-кратном размере зарплаты

Yelo Bank еще больше упростил условия по наличным кредитам. Новые услуги будут по карману всем. Думайте о планах, а не о деньгах!

Мы сделали сумму в 10-кратном размере (до 20 000 манатов) более доступной для всех. Годовая ставка по наличным кредитам начинается с 17%. Самое время воспользоваться этим.