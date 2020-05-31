В Азербайджане выявлено 273 новых случаев заражения коронавирусом, 56 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти трех пациентов 1943, 1954 и 1956 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 5935 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3564 человек вылечились, 71 скончался, 2300 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 50 из них тяжелое, 73 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.