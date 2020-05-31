Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии в рамках операции «Гнев вулкана» зачистило от членов незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара ряд стратегических точек в районе военной базы Йермук. О новом поражении армии сообщает турецкое агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.
Правительственные войска закрепились в районе Ремле близ международного аэропорта Триполи. По словам представителя штаба операции «Гнев вулкана» Мустафы аль-Меджи, авиация наносит удары по объектам сил Хафтара у городов Эсабия и Гарьян.
Ранее сообщалось что ПНС и Ливийская национальная армия (ЛНА) согласились возобновить переговоры. Предполагается, что они пройдут в формате «5+5». Стороны также договорились о прекращении огня. ООН приветствовала такое решение и понадеялась на заключение мирного договора.