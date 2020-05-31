Вспышка коронавируса в селе Хачмаза

В последние несколько дней среди жителей села Кёхня Хачмаз Хачмазского района зафиксированы новые случаи инфицирования COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сотрудники Хачмазского районного управления полиции незамедлительно взяли под контроль территорию указанного села. Сотрудники полиции приняли превентивные меры, совместно с представителями других государственных органов были проведены дезинфекционные работы.

Кроме того, сотрудники отдела полиции провели просветительские и разъяснительные беседы с жителями села, приняли необходимые меры по обеспечению социальной дистанции между людьми.