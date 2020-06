Великобритании предрекли мощный удар по экономике

Европейский союз и Великобритания должны завершить переговоры по соглашению о формате дальнейших отношений до конца этого года. Если прийти к компромиссу не удастся, то Brexit (выход королевства из Евросоюза) станет серьезным потрясением для британского бизнеса и нанесет мощный удар по экономике, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По данным крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG, Brexit без сделки приведет к сокращению темпов экономического роста до 1,5 процента в 2021 году. Исследовательская группа The UK in a Changing Europe оценивает падение ВВП на восемь процентов в течение 10 лет в случае установления торговых барьеров и снижения производительности. В финансовой корпорации Citigroup Inc не исключили понижение ключевой ставки ниже нуля (в целях стимулирования экономики Банк Англии уже снизил ее до 0,1 процента).

Несмотря на пандемию COVID-19, Лондон отказался перенести переговоры. Согласно некоторым аналитикам, это связано с тем, что издержки при отсутствии соглашения будут менее заметны на фоне ущерба экономике от коронавируса, что сыграет на руку изначальным сторонникам Brexit, в основном из Консервативной партии.