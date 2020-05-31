В Баку отменяются экспресс-маршруты, но автобусы продолжат обслуживать пассажиров

Пассажироперевозки по семи экспресс-маршрутам, которые были организованы в связи с ужесточением режима карантина и ограничением деятельности Бакметрополитена, будут прекращены с четвертого июня 2020 года.

Как сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве, эксплуатируемые на этих линиях автобусы будут обслуживать пассажиров на других линиях, переданных ООО BakuBus по итогам соответствующих конкурсов. Таким образом, часть устаревших, непригодных к эксплуатации с технической точки зрения автобусов будет отстранена от пассажироперевозок.

В ходе мониторингов на территориях, где проходят экспресс-маршруты, была проанализирована потребность населения в пассажироперевозках. Было установлено, что в связи с увеличением числа автобусов, курсирующих по регулярными маршрутам, и возобновлением деятельности метрополитена с девятого мая, потребность в экспресс-автобусах резко сократилась (до 84 процентов).

Отметим, что организованные с целью обеспечения перевозок граждан в дни особого карантинного режима семь экспресс-маршрутов функционировали в течение двух месяцев. За этот период по экспресс-маршрутам были перевезены около 1,5 млн пассажиров. В период ограничения деятельности метрополитена в целом в столице было перевезено автобусами порядка 30 миллионов пассажиров.