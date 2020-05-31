Пашинян рассказал о своей болезни

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи, заразившиеся COVID-19, чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них нет никаких ярко выраженных симптомов коронавируса. Как передает "Спутник-Армения", об этом сам Пашинян сообщил во вторник в ходе брифинга.

1 июня стали известно, что у Пашиняна и всех членов семьи выявлен коронавирус. Однако у них нет явных симптомов заболевания, к примеру, высокой температуры.

"Так как результаты тестов нашей семьи оказались положительными, мы находимся в самоизоляции. Чувствуем себя хорошо и по большому счету ни у кого из пяти членов семьи нет видимых, ярко выраженных симптомов", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он считает необходимым подождать, понаблюдать за состоянием, чтобы понять, как течет заболевание. Премьер добавил, что он продолжает работать в соответствии со своим графиком. Из его рабочего расписания исключен лишь прием чиновников и граждан по разным вопросам.

"Если не будет обострения, продолжу работать в прежнем графике", - сказал Пашинян.