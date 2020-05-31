Минобразования об уголовном деле против экс-директора школы

Как сообщал ранее haqqin.az, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора средней школы №22 Джавада Сафарова, который взял деньги у гражданки Рухсары Бабаевой для того, чтобы устроить ее на работу в школу.

В пресс-службе Минобразования отметили, что ряд СМИ, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры, ошибочно указали, что Джавад Сафаров и сейчас исполняет обязанности директора школы №22.