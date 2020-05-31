Минобразования об уголовном деле против экс-директора школы
Как сообщал ранее haqqin.az, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора средней школы №22 Джавада Сафарова, который взял деньги у гражданки Рухсары Бабаевой для того, чтобы устроить ее на работу в школу.
В пресс-службе Минобразования отметили, что ряд СМИ, ссылаясь на сообщение Генпрокуратуры, ошибочно указали, что Джавад Сафаров и сейчас исполняет обязанности директора школы №22.
В Минобразования отметили, что еще в 2016 году на основе расследования Отдела внутреннего контроля, был расторгнут трудовой договор с Джавадом Сафаровым (приказом от 25 ноября 2016 года). Причиной этого стали невыполнение обязательств, указанных в трудовом договоре, грубое нарушение организации групп дошкольной подготовки и другие действия.
«Таким образом, противозаконные действия человека, исполнявшего обязанности директора школы, были выявлены еще четыре года назад в результате внутреннего расследования. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.
Минобразования продолжает совместную работу с соответствующими госструктурами по предотвращению противозаконных действий.