С завтрашнего дня полиция начнет штрафовать людей без масок

За нарушение требований по ношению медицинских масок физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – в размере 100 манатов, юридические лица – в размере 200 манатов. Это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым изменении в Кодекс об административных проступках.

За повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания до завершения периода карантинного режима физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

В пресс-службе МВД заявили журналистам, что с завтрашнего дня сотрудники полиции будут штрафовать людей без масок.