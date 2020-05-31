22 новые жертвы коронавируса в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 585. Об этом написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 165 555, за прошедшие 24 часа 786 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 129 921.