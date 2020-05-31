Авиакомпании Армении попали в "черный список" Европейской комиссии

Европейская комиссия внесла авиакомпании Армении в обновленный список безопасности полетов ЕС , иначе говоря, в "черный список". Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте ЕС, отныне на армянские авиакомпании будет распространяться эксплуатационный запрет в рамках Европейского союза, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности.

Это решение последовало после анализа работы Комитета гражданской авиации Армении и шести армянских авиаперевозчиков.

В сообщении приводятся слова комиссара по транспорту Адины Валеан: "Список безопасности полетов ЕС следует использовать как инструмент, который помогает авиакомпаниям и странам, перечисленным в списке, пересмотреть и улучшить свои стандарты полетов".

По ее словам, Комиссия при содействии Агентства по безопасности полетов Европейского союза готова сотрудничать и инвестировать в Армению для повышения безопасности полетов.

В частности, небо ЕС будет закрыто для армянских авиакомпаний Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball.