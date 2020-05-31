На бульваре в Киеве зарезали гражданина Азербайджана

В Киеве неизвестные в состоянии алкогольного опьянения убили гражданина Азербайджана, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел в Днепровском районе столице на Дарницком бульваре. По данным правоохранителей, неизвестные распивали алкогольные напитки и через некоторое время между ними и иностранцем 1990 года рождения возник конфликт.

Вскоре словесная перепалка превратилась в драку, во время которой азербайджанец получил несколько ножевых ранений. Он был госпитализирован с множественными колото-резаными ранами. Тем не менее через некоторое время иностранец скончался.

Сейчас стражи порядка проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).