Турция и Россия совместно разрабатывают вакцину от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он написал в своем Twitter.

Соответствующее заявление Коджа сделал после переговоров с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Он также заявил, что российский министр отметил эффективность применяемого в Турции лечения от коронавирусной инфекции.

Коджа заключил, что в рамках переговоров министры пришли к решению по совместной разработке Россией и Турцией вакцины от COVID-19.