Количество больных коронавирусом превысило 6,1 миллиона

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 113 тысяч и превысило 6,1 миллиона, умерли свыше 376 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 113 198 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4 242 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 194 533, количество летальных исходов - 376 320.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 905 432.