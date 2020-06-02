В Черногории cообщили об окончании эпидемии COVID-19

В Национальном совете по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории заявили, что признают эпидемию коронавируса нового типа в стране оконченной. Об этом сообщает Twitter черногорского Кабмина.

В правительстве республики отметили, что NKT утвердил предложение Института общественного здоровья об объявлении в Черногории окончания эпидемии COVID-19.

«Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан», — указано в заявлении.