Украинцев попросили не купаться в Черном море
Власти Одессы попросили граждан не купаться в Черном море. Об этом сообщается на официальном сайте города.
Согласно результатам исследования проб морской воды, взятой 25-26 мая в контрольных точках, она не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.
«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», — сказано в заявлении ведомства.