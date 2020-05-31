Париж охватили протесты

Полиция распылила слезоточивый газ для разгона участников несогласованной акции против полицейского насилия и расизма, которая наблюдается вечером 2 июня в Париже. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным телеканала BFMTV, в акции участвуют порядка 15 тысяч человек.

Как стало известно, сначала акция проходила мирно у здания суда на окраине французской столицы. Однако спустя какое-то время протестующие разделилась. Часть из митингующих отошла глубже в город, где на их пути стоял кордон полицейских. При этом другая часть демонстрантов начала оскорблять и провоцировать стражей порядка, которые находились на трамвайном кольце.

В результате полиции пришлось несколько раз использовать слезоточивый газ. Митингующие в ответ стали бросать бутылки и прочий мусор, а также строить баррикады.